Два автомобиля, расстояние между которыми 315 км, выехали на встречу друг другу. Скорость первого автомобиля 50 км/ч, а скорость второго - в 1,2 раза больше. Найдите время, через которое автомобили встретятся, если известно, тч...
Алгебра
Два автомобиля, расстояние между которыми 315 км, выехали на встречу друг другу. Скорость первого автомобиля 50 км/ч, а скорость второго - в 1,2 раза больше. Найдите время, через которое автомобили встретятся, если известно, тчо второй до встречи сделал остановку на 15 мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50 * 1,2 = 60 (км/ч) - скорость второго автомобиля 2) 60 + 15 = 75 (км/ч) - 15 (минут) это учёт остановки 3) 50 + 75 = 125(км/ч) - обе скорости 4) 315 : 125 = 2(65 мин) = 3 часа 5 мин - время Ответ: Через 3 часа 5 минут автомобили встретятся.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите с русским. Напишите всё, что точно знаете, пожалуйста. Вариантов ответа ??ожет быть несколько. 1. Укажите суффиксы, при помощи кото...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Коля пробежал 40 метров, а Сергей в 5 раз меньш?? метров. На сколько метров больше пробежал Коля, чем Сергей?