Два автомобиля, расстояние между которыми 315 км, выехали на встречу друг другу. Скорость первого автомобиля 50 км/ч, а скорость второго - в 1,2 раза больше. Найдите время, через которое автомобили встретятся, если известно, тч...

Алгебра

Два автомобиля, расстояние между которыми 315 км, выехали на встречу друг другу. Скорость первого автомобиля 50 км/ч, а скорость второго - в 1,2 раза больше. Найдите время, через которое автомобили встретятся, если известно, тчо второй до встречи сделал остановку на 15 мин.

Автор: Гость