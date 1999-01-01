Запиши пропущенные числа

Математика
Запиши пропущенные числа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1999=1000+999:):):):):)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Два автомобиля, расстояние между которыми 315 км, выехали на встречу друг другу. Скорость первого автомобиля 50 км/ч, а скорость второго - в 1,2 ра...
Ответить
Математика
Упрости выражение а+(-27)+48 5,6+(-4,7)-с
Ответить
Русский язык
Помогите с русским. Напишите всё, что точно знаете, пожалуйста. Вариантов ответа ??ожет быть несколько. 1. Укажите суффиксы, при помощи кото...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Коля пробежал 40 метров, а Сергей в 5 раз меньш?? метров. На сколько метров больше пробежал Коля, чем Сергей?
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста,даю много балов,очень срочно нужно (номер 316)
Ответить