Найди слова с безударной гласной в корне не надо хвалиться

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Найди слова с безударной гласной в корне не надо хвалиться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово ХВАЛИТЬСЯ в корне с безударной гласной.
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