Опишите кратко народную революцию и крестьянскую войну в Германии.

История
Опишите кратко народную революцию и крестьянскую войну в Германии.
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Крестьянская война 1524—26 гг. в Германии — вызвана усилением феодального гнёта, переплелась с Реформацией. Основные районы: швабско-шварцвальдский, франконский, тюринго-саксонский. Крестьяне, поддержанные частью горожан (особенно плебейством) , штурмовали дворянские замки и монастыри, захватили многие города. Программа восставших — Двенадцать статей — требовала упразднения крепостной зависимости, уменьшения феодальных поборов и барщины, свободного пользования общинными угодьями. Вождь и идеолог крестьянско-плебейского лагеря Т. Мюнцер призывал к ниспровержению феодального строя и установлению справедливого порядка. Тактики соглашения с феодалами придерживалась примкнувшая к восставшим часть бюргерства и рыцарства. Крестьянская война была жестоко подавлена войсками Швабского союза. Дольше всего крестьяне сопротивлялись в Тироле под руководством М. Гайсмайра. Поражение крестьянской войны привело к усилению реакции, власти князей, закреплению политической раздробленности Германии.
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