Портниха пришила к платьям 48 пуговиц : по 3 большихти по 5 маленьких на каждое платье сколько всего больших и сколько маленьких пуговиц ? Напишите как писать условие и решение , очень сильно нужно условие !!!!!!!
Математика
Портниха пришила к платьям 48 пуговиц : по 3 большихти по 5 маленьких на каждое платье сколько всего больших и сколько маленьких пуговиц ? Напишите как писать условие и решение , очень сильно нужно условие !!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+5=8(пуг) -на каждое платье. 48÷8=6(плат) -всего. 6×3=18(пуг) -больших. 6×5=30(пуг) -маленьких
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