Портниха пришила к платьям 48 пуговиц : по 3 большихти по 5 маленьких на каждое платье сколько всего больших и сколько маленьких пуговиц ? Напишите как писать условие и решение , очень сильно нужно условие !!!!!!!

Математика

Портниха пришила к платьям 48 пуговиц : по 3 большихти по 5 маленьких на каждое платье сколько всего больших и сколько маленьких пуговиц ? Напишите как писать условие и решение , очень сильно нужно условие !!!!!!!

Автор: Гость