2_74*_=_654_4 вставьте пропущенные цифры
Математика
2_74*_=_654_4 вставьте пропущенные цифры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2574 × 6 = 15444 только так если !
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