Переведите: 1398мм=....см...мм 6818кг=....ц...кг 3192мин=....ч...мин 805м=...км...м 3052кг=...т...кг
Математика
Переведите: 1398мм=....см...мм 6818кг=....ц...кг 3192мин=....ч...мин 805м=...км...м 3052кг=...т...кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет отметь лучшим за старание ) 1398 мм = 139 см 8 мм 6818 кг = 68 ц 18 кг 3192 мин = 53 ч 12 мин 805 м = 80 км 5 м 3052 кг 3 т 52 кг Если есть ещё задания пиши или добавляй решу )
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