Какого значение История любви Гринева и Маши Мироновой в сюжете произведения

Литература
Какого значение История любви Гринева и Маши Мироновой в сюжете произведения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любовь превращает робкую девушку Машу, которая краснела от одного слова своей матери, в сильную духом барышню. Дочь капитана Миронова не побоялась одна ехать к императрице, чтобы спасти от тюрьмы, а может быть и от смерти любимого человека. Также и Гринев. Он проносит любовь к Маше в сердце и ради нее совершает сумасбродные поступки. Возвращается в лоно преступников, чтобы защитить любимую девушку от Швабрина и от разбойников Пу гачева.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Характеристика кавказа по пла
Ответить
Русский язык
Придумайте и запишите предложения используя приведенные словосочетания в качестве обособленныx уточняющих членов.1)в самом начале каникул;2)на глав...
Ответить
Қазақ тiлi
Как быстро выучить пересказ
Ответить
Математика
30 баллов даю ! Номер 1044 задачи А) и Б)
Ответить
Русский язык
Выпиши из рассказа Дубровский 7действительных и 7страдательных причастий
Ответить