Какого значение История любви Гринева и Маши Мироновой в сюжете произведения

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Любовь превращает робкую девушку Машу, которая краснела от одного слова своей матери, в сильную духом барышню. Дочь капитана Миронова не побоялась одна ехать к императрице, чтобы спасти от тюрьмы, а может быть и от смерти любимого человека. Также и Гринев. Он проносит любовь к Маше в сердце и ради нее совершает сумасбродные поступки. Возвращается в лоно преступников, чтобы защитить любимую девушку от Швабрина и от разбойников Пу гачева.