Выпиши из рассказа Дубровский 7действительных и 7страдательных причастий
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Выпиши из рассказа Дубровский 7действительных и 7страдательных причастий
Ответ(ы) на вопрос:
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Действительные причастия: служившего, принадлежащим, удостоивавший, ворующих, угасающего, надеявшиеся, водивший Страдательные причастия: угрожаемого, означенное, помянутое, получаемыми, связанных, исправленные, избалованный
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