Вычислить массу осадка которая образуется при слиянии растворов, содержащих исбыток серной кислоты и 200г 5 % раствора, хлорида бария. ПОМОГИ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА.

Химия

Вычислить массу осадка которая образуется при слиянии растворов, содержащих исбыток серной кислоты и 200г 5 % раствора, хлорида бария. ПОМОГИ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА.

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