Сочинение на тему. Как я испугалась. План 1)В лес за ягодами.2)Змея! 3)Страхи оказались напрасно
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Сочинение на тему. Как я испугалась. План 1)В лес за ягодами.2)Змея! 3)Страхи оказались напрасно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я с другом или подругой пошёл в лес за ягодами шли мы шли малину находили и тут из кустов выползла змея и прямо на нас и мы с другом или подругой побежали домой а дома мы так боялись ходить в лес одни
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