Мини текст на русском языке что я буду делать в воскресенье
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Мини текст на русском языке что я буду делать в воскресенье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во первых я просыпаюсь и иду чистить зубы,во вторых я завтракаю.А после того как позавтракаю иду смотреть телевизор,обычно в воскресение показывают мою любимую передачу о животных.Когда Час дня я обычно иду гулять с друзьями,а в часов шесть начинаю делать уроки.После того как я сделал уроки я иду мыться и чистить зубы,а потом спать.Вот так проходит моё воскресенье!
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