К имени прилагательному в предложении всегда ставится вопрос от
Русский язык
К имени прилагательному в предложении всегда ставится вопрос от
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ставится от существительного или наречия небо (какое?) красивое он (какой?) чуткий
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