Вычисли устно 90+10*70-42:6=; (500-150)*2-(360+40)*6:4=

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Первым всегда выполняется действие в скобках, затем - умножение и деление 90+10*70-42:6 = 783 1)10*70=700 2)42:6=7 3)90+700=790 4)790-7=783 (500-150)*2-(360+40)*6:4=640 1)500-150=350 2)360+40=400 3)350*2=700 4)400*6=2400 5)2400:40=60 6)700-60=640