Какие бывают доходы типо з/п или пенсии или стипендии? И тоже самое с расходами
Обществознание
Какие бывают доходы типо з/п или пенсии или стипендии? И тоже самое с расходами
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Гость:
Заработная плата, степендия, пенсия, пособие, алименты, девиденды Расходы: питание, медицина, одежда, образование, комунальные услуги
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