Радиус сферы увеличили на 50%, на сколько % увеличилась площадь фигуры
Алгебра
Радиус сферы увеличили на 50%, на сколько % увеличилась площадь фигуры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь сферы равна 4πr² радиус увеличился на 50%, то есть стал 1,5r площадь станет 4π(1,5r)=4π*2,25r² таким образом, площадь увеличится в 2,25раза, то есть на 125%
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