Навесні висадили18кущів смородини.це у3рази більше ніж кущів агрусу.скільки висад??ли всього кущів агрусу і смородини

Математика
Навесні висадили18кущів смородини.це у3рази більше ніж кущів агрусу.скільки висад??ли всього кущів агрусу і смородини
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18:3=6 кущів агрусу 2)18+6=24 кущі агрусу і смородини
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пропустил тему по родам помогите плиз
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста с казахским нужно 2 пословицы и 2 поговорки на казахском на те??у Школа -знания
Ответить
Литература
Что обозначают слова в стихотворении блока россия "Не пропадешь не сгинешь ты''
Ответить
Литература
25 БАЛЛОВ ! Помогите люди добрые ! Надо сравнить Андрия и Остапа из сказки " Тарас Бульба " . 1. Черты характера ( Андрия и Остапа ) 2.Повед...
Ответить
Математика
1.В прямоугольном треугольнике ABC угол C=90, угол А=30, АВ=10.Найдите АС, ВС и угол B
Ответить