Навесні висадили18кущів смородини.це у3рази більше ніж кущів агрусу.скільки висад??ли всього кущів агрусу і смородини

Математика

Навесні висадили18кущів смородини.це у3рази більше ніж кущів агрусу.скільки висад??ли всього кущів агрусу і смородини

Автор: Гость