Навесні висадили18кущів смородини.це у3рази більше ніж кущів агрусу.скільки висад??ли всього кущів агрусу і смородини
Математика
Навесні висадили18кущів смородини.це у3рази більше ніж кущів агрусу.скільки висад??ли всього кущів агрусу і смородини
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18:3=6 кущів агрусу 2)18+6=24 кущі агрусу і смородини
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