Помогите пожалуйста с казахским нужно 2 пословицы и 2 поговорки на казахском на те??у Школа -знания
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста с казахским нужно 2 пословицы и 2 поговорки на казахском на те??у Школа -знания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мектеп кеме - білім теңіз оқу инемен құдық қазғандай
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