Помогите пожалуйста с казахским нужно 2 пословицы и 2 поговорки на казахском на те??у Школа -знания

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Помогите пожалуйста с казахским нужно 2 пословицы и 2 поговорки на казахском на те??у Школа -знания

Автор: Гость