Приведите примеры различных по высоте гор и равнин
География
Приведите примеры различных по высоте гор и равнин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Прикаспийская низменность - -27 м и Великие равнины 700-1800 м 2. Горные страны - Перу, Чили, Афганистан; равнинные - Алжир, Бразилия
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