Решить уравнение х^3-64х=0
Алгебра
Решить уравнение х^3-64х=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X(x^2-64)=0 x^2-64 =0 x=0 x=8 x=-8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
6020:70=? помогите!!!!!! Я сома не могу а ещё пример только по действиям вернее 2 примера 750:50-40:5=? И 360:60-20:1=?
Русский язык
Спиши текст Найди и запиши слово из двух слогов в котором 2 одинаковых гласных зву??а и первый звук ударный. Русский лес. особенно Красив и печа...
Биология
Допишите термины к данным определениям, перечислив части побега. стержневая час??ь побега________ место прикрепления листа и почки к стеблю____...
Обществознание