Пособие это...Перечислить.

Обществознание
Пособие это...Перечислить.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пособие по безработице — денежная помощь, выплачиваемая государством лицам, признанным по закону безработными.Выходное пособие — единовременное пособие, выдаваемое работнику при увольнении его с работы либо вследствие нарушения администрациейзаконодательства о труде, коллективного или трудового договора.Социальное пособие — безвозмездное предоставление гражданам определённой денежной суммы за счёт средств соответствующих бюджетов.Государственное пособие — пособие, выплачиваемое за счёт средств государственного бюджета или из фонда государственного социального страхования.

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