Объясните пожалуйста, как решается формулы соединений? Например : Нитроген 4 + Оксид
Химия
Объясните пожалуйста, как решается формулы соединений? Например : Нитроген 4 + Оксид
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N2 + 2O2 = 2NO2 нітроген(IV)оксид
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