Допишите термины к данным определениям, перечислив части побега. стержневая час??ь побега________ место прикрепления листа и почки к стеблю_____ участок стебля между двумя узлами____

Биология

Допишите термины к данным определениям, перечислив части побега. стержневая час??ь побега________ место прикрепления листа и почки к стеблю_____ участок стебля между двумя узлами____

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