Допишите термины к данным определениям, перечислив части побега. стержневая час??ь побега________ место прикрепления листа и почки к стеблю_____ участок стебля между двумя узлами____
Биология
Допишите термины к данным определениям, перечислив части побега. стержневая час??ь побега________ место прикрепления листа и почки к стеблю_____ участок стебля между двумя узлами____
Ответ(ы) на вопрос:
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Стержневая часть побега -стебель Место прикрепления листа и почки к стеблю - пазушная почка Участок стебля между двумя узлами - междоузлие
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