Сочинение на тему обман

Гость: Гость:

Обман. Как то я сидел дома наказанный. Маме стало жалко на меня смотреть и сказала чтоб я шел на улицу. Я побежал в комнату и набрал телефон Васьки: - Привет, Вась, мне мама разрешила на улицу, пойдем? - Нет, я сейчас у бабушки, только утром приеду. - Ну. ладно, пока. В нашем дворе жил мальчик мы его с Васькой ненавидели, потому что он много выкрутасывался. Звали его Миша.Я посмотрел в окно он проходил по ним в соседний двор, ну я не чего не подумал и просто пошел одеваться гулять один. Я сидел на качелях и на площадке маленькие дети и их родители играли в мячик. Вдруг мяч покатился на другую площадку за другим домой, и я побежал за ним. Но когда я поймал мячик, поднял голову, то увидел что Васька с Мишей играли в футбол, смеялись, улыбались друг другу, я а меня не позвали. Я отдал мяч, и побежал домой, и потом я с Васькой неделю не разговаривал, пока он у меня прощения не попросил. Но вес равно, хоть и он свою вину загладил, а обман в душе храниться долго.