25 БАЛЛОВ ! Помогите люди добрые ! Надо сравнить Андрия и Остапа из сказки " Тарас Бульба " . 1. Черты характера ( Андрия и Остапа ) 2.Поведения в бою ( Андрия и Остапа ) 3.Отношение к женщине ( Андрия и Остапа ) 4.Отноше...

Литература
25 БАЛЛОВ ! Помогите люди добрые ! Надо сравнить Андрия и Остапа из сказки " Тарас Бульба " . 1. Черты характера ( Андрия и Остапа ) 2.Поведения в бою ( Андрия и Остапа ) 3.Отношение к женщине ( Андрия и Остапа ) 4.Отношения к отцу и товарищам ( Андрия и Остапа )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сын остап старший сын Тараса Бульбы.Остапу знания давались с трудом, только под угрозой отца.Он остался в академии.Вскоре он стал лучшим в академии Андрий с 12 лет с братом обучались в киевской академии ,престижной на то время учебным заведением .Учится иметь задатки лидера имел изобретательный ум.
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