Пропустил тему по родам помогите плиз

Русский язык
Пропустил тему по родам помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Род существительного можно определить, согласовав с ним место имение мой: На пример : мой сын, мой воевода, мой занавес, мой домишко   — мужской род , моя жена, моя стена, моя ночь   — женский род моё окно, моё небо, моё животное — средний род. У большинства существительных, обозначающих людей, род можно определить по полу:   мой подмастерье, мой дедушка  (мужской род);   моя мать, моя сестра   (женский род). Род существительных определяется по форме единственного числа. Существительные, употребляемые только во множественном числе, рода не имеют: ясли, макароны, брюки, вилы.   

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