Делфи или паскаль Лодка перемещается сначала по течению реки, а затем против течения. Вычислить путь пройденной лодкой, если её скорость в стоячей воде v км/ ч скорость течения vr км/ч, время движения по течению t1 ч, а против ...

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Делфи или паскаль Лодка перемещается сначала по течению реки, а затем против течения. Вычислить путь пройденной лодкой, если её скорость в стоячей воде v км/ ч скорость течения vr км/ч, время движения по течению t1 ч, а против течения t2 ч.

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