Из одного куб метра древесины можно изготовить 165 км волокна, а из него можно изготовить 1500 и ткани или 4000 пар чулок. Сколько волокна, ткани и чулок можно изготовить из 12 м куб

Математика
Из одного куб метра древесины можно изготовить 165 км волокна, а из него можно изготовить 1500 и ткани или 4000 пар чулок. Сколько волокна, ткани и чулок можно изготовить из 12 м куб
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Ляля гвидсьжы99цю1з1зйххйхйхй100+00000000
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