Решите 9 задачу пожалуйста даю 10 баллов ( с пояснениями 15)

Гость: Гость:

1)4560:10=456(р)-Снизилось за счёт экономии ткани 2)456:4=114(р)-За счёт замены дорогой ткани 3)456=114=570(р)-Снизили всего 4)4560-570=3990(р)-Стала цена за диван Ответ:3990 Надеюсь помог =)