Решите 9 задачу пожалуйста даю 10 баллов ( с пояснениями 15)
Математика
Решите 9 задачу пожалуйста даю 10 баллов ( с пояснениями 15)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4560:10=456(р)-Снизилось за счёт экономии ткани 2)456:4=114(р)-За счёт замены дорогой ткани 3)456=114=570(р)-Снизили всего 4)4560-570=3990(р)-Стала цена за диван Ответ:3990 Надеюсь помог =)
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