Придумайте и запишите предложения используя приведенные словосочетания в качестве обособленныx уточняющих членов.1)в самом начале каникул;2)на главной улице города;3)особенно весной;4)возле крыльца;5)до поздней ночи;6)даже бабу...

Гость: Гость:

1. Летом, в самом начале каникул, я поеду к бабушке. 2. В Омске, на главной улице города, состоится праздничное гуляние. 3. Я люблю приходить сюда каждый год, особенно весной. 4. У дачного домика, возле крыльца, мы посадили астры. 5. Мы гуляли долго, до поздней ночи. 6. Мы всей семьей, даже бабушка с дедушкой, поехали к морю. 7. Нам надо было выделить приставки и суффиксы в словах, то есть значимые части слова. 8. Единицы русского языка, или языковые, изучаются в разных разделах.