Придумайте и запишите предложения используя приведенные словосочетания в качестве обособленныx уточняющих членов.1)в самом начале каникул;2)на главной улице города;3)особенно весной;4)возле крыльца;5)до поздней ночи;6)даже бабу...

Русский язык
Придумайте и запишите предложения используя приведенные словосочетания в качестве обособленныx уточняющих членов.1)в самом начале каникул;2)на главной улице города;3)особенно весной;4)возле крыльца;5)до поздней ночи;6)даже бабушка с дедушкой;7)то есть значимые части слова;8)или языковые
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Летом, в самом начале каникул, я поеду к бабушке. 2.  В Омске, на главной улице города, состоится  праздничное гуляние. 3.  Я люблю приходить  сюда каждый год, особенно весной. 4. У дачного домика, возле крыльца, мы посадили  астры. 5. Мы  гуляли долго, до поздней ночи. 6. Мы всей  семьей, даже бабушка с дедушкой, поехали к морю. 7. Нам надо было выделить приставки и суффиксы в словах, то есть значимые части слова. 8. Единицы русского языка, или языковые,  изучаются в разных разделах.
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