30 баллов даю ! Номер 1044 задачи А) и Б)
Математика
30 баллов даю ! Номер 1044 задачи А) и Б)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3-0,5 3/3-x 2/3x=5/10*3/3 2/3x=15/30 X=3/4 Это под а За х я обозначила неизвестное Решала пропорцией
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