Как быстро выучить пересказ

Литература
Как быстро выучить пересказ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прочитай раз страницу,попробуй сам сама себе,перессказать и так каждую страницу.А можно все прочитать и пересказать комун будь
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