Характеристика кавказа по пла
География
Характеристика кавказа по пла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.ГП 2.Состав 3. Какие транспортные пути проходят 4. Антропология Расы Характеристика. 1. Предкавказье,северная часть склона Большого Кавказского хребта,западная часть южного склона до реки Псоу. 2.Краснодарский край Ставропольский край Ростовская область(южные районы) Адыгея Дагестан Ингушетия Кабардино-Балкария Карачаево-Черкесия Северная Осетия Чеченская республика 3.Порты: Новороссийск,Туапсе,Сочи,Краснодар,порты Ейск,Махачкала,Дербент. Маршруты транспортировки континентальной нефти и газа:КТК,нефтепровод Баку - Новороссийск,газопровод Голубой поток,строящийся продуктопровод Саратовский НПЗ - Волгоградский НПЗ - Новороссийск. 4.Европеоидная раса: Каспийская раса: азербайджанцы, цахуры, кумыки. Кавкасионская раса: карачаевцы, лезгины, табасараны, хиналугцы, балкарцы, осетины, ингуши, чеченцы, аварцы,лакцы, кабардинцы, черкесы. Понтийская раса:адыги,абхазы. Арменоидная раса: армяне, ассирийцы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумайте и запишите предложения используя приведенные словосочетания в качестве обособленныx уточняющих членов.1)в самом начале каникул;2)на глав...
Қазақ тiлi