Проверочные слова к словам лесной большой живой тяжёлый осенний водяной зелёный ??расивый
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Проверочные слова к словам лесной большой живой тяжёлый осенний водяной зелёный ??расивый
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Лесной - лес большой - больше живой - живность тяжёлый - тяжесть осенний - осень водяной - подводный зелёный - зелень красивый - красный
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