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2.82-2.92 80 БАЛЛОВ!!!
Алгебра
2.82-2.92 80 БАЛЛОВ!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От большего отнимаем меньшее ставим знак большего. Будет -0.1
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