Культура Росси во время правления Ивана Грозного кратко пожалуйста

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Значительно меняется сам характер культуры – она становится более светской. В обстановке обостренной политической борьбы, сопровождавшей складывание Русского государства, и развивающейся общественной мысли культуры все теснее связывается с политическими задачами общества. В ХVI веке падает интерес к повествовательной беллетрической литературе, характерной для второй половины ХV века. Господствующим литературным направлением становится публицистика. Важнейшие проблемы жизни государства и общества затрагивают в своих произведениях церковные и светские авторы.