Сообщение об одном из путешествий древности и средневековье

География
Сообщение об одном из путешествий древности и средневековье
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну значит так. Генри Гудзон вроде подойдёт. Итак в общем 2 августа генри гудзон на 62 градусах с.ш. нашёл выступ похожий на материк. Он собрал команду и они отправились разведать. А узнали о этом выступе из рассказов моряков. На следующий день судно обогнуло мнимый выступ, и перед моряками открылось на западе, под бледными лучами северного солнца, широкое серебристо-голубое пространство свободное ото льда, спокойное море. В общем оказался это всего лишь остров(остров Солсбери). Ну а так Он открыл Гудзонов пролив, получил хорошее образование, бывал в Китае, Индии и близлежащих странах. НУ вот в двух словах и всё.
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