5 метафор и олицетворения об осени
Русский язык
5 метафор и олицетворения об осени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метафоры :золотая осень , ранняя осень , осень жизни , приглушённая осень , мокрая осень, сырая осень олицетворение : пришла осень , осень незаметно подкралась , кружатся листья, осень наступила , ветер поёт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай почему не над каждым ударным слогом стоит знак ударения .договор дождь т??рты шофёр день свекла позвонит столяр щавель понял поняла записа...
Английский язык
Українська мова