5 метафор и олицетворения об осени

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5 метафор и олицетворения об осени
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Гость:
Метафоры :золотая осень , ранняя осень , осень жизни , приглушённая осень , мокрая осень, сырая осень олицетворение : пришла осень , осень незаметно подкралась  , кружатся листья, осень наступила   , ветер поёт
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