Скласти речення зі словосполученням сади квіти

Українська мова
Скласти речення зі словосполученням сади квіти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А сади квіти це словосполучення?
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