Не списывая составь схемы . мальчик спросил: Подождите меня , я скоро.

Русский язык
Не списывая составь схемы . мальчик спросил: Подождите меня , я скоро.
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[-----   ---------     :"---------    -------] ,[------ -.-.-.-.-.]            ---------        ---------
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