Помогите решить задачу по матеатике на иготовлеие 20 аппликаций требуется столько же цветной бумаги сколько требуеся для изготовления 60 китайских фонариков сколько аппликаций можно сделать вместо 27 фонариков

Математика
Помогите решить задачу по матеатике на иготовлеие 20 аппликаций требуется столько же цветной бумаги сколько требуеся для изготовления 60 китайских фонариков сколько аппликаций можно сделать вместо 27 фонариков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ищи разницу между количеством фонарей и аппликаций и 27 дели на разницу. Это происходит так - НАПРИМЕР 10 фонариков - 5 аппликаций. Значит 20 фонариков - 10 аппликаций.
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