Помогите решить задачу по матеатике на иготовлеие 20 аппликаций требуется столько же цветной бумаги сколько требуеся для изготовления 60 китайских фонариков сколько аппликаций можно сделать вместо 27 фонариков
Математика
Помогите решить задачу по матеатике на иготовлеие 20 аппликаций требуется столько же цветной бумаги сколько требуеся для изготовления 60 китайских фонариков сколько аппликаций можно сделать вместо 27 фонариков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ищи разницу между количеством фонарей и аппликаций и 27 дели на разницу. Это происходит так - НАПРИМЕР 10 фонариков - 5 аппликаций. Значит 20 фонариков - 10 аппликаций.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Гром в сентябре-тёплая осень. Гром в октябре-к бесснежной зиме. В ноябре-семь погод во дворе. Подчеркнуть слова в которых букв больше чем зву...
Окружающий мир