Помогите пожалуйста с лабораторной работой пожалуйста !!!!

Биология
Помогите пожалуйста с лабораторной работой пожалуйста !!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вид инфузорий, одноклеточных организмов из группы альвеолят.встречается в пресных водах
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