Как написать вывод за неделю погоду

Окружающий мир
Как написать вывод за неделю погоду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим всю неделю солнечная погода. Так и пишешь всю неделю была тёплая и солнечная погода.
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