Как написать вывод за неделю погоду
Окружающий мир
Как написать вывод за неделю погоду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим всю неделю солнечная погода. Так и пишешь всю неделю была тёплая и солнечная погода.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите найти основу предложения, расставить знаки припинания и дать предложению хар-ку Сафьян-это тонкая и мягкая кожа умело особым образом обр...
Литература
Определите тему и идею пожалуйста! Я видел сон: прохладный гаснул день, От дома длинная ложилась тень, Луна, взойдя на небе голубом, Играла...
Алгебра