ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!1!! 1 вариант

Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!1!! 1 вариант
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот,там первое и второе и третье в первом
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