И скольких элементов состаит наша земля!!
Физика
И скольких элементов состаит наша земля!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аиболее распространены в земнойкоре 46 химических элементов, семь из которых составляет более 97% массы. В том числе: кислород – 49,13%; кремний – 26%; алюминий – 7,45%; железо – 4,20; кальций – 3,25%
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