Ребят, подскажите, как с новичка продвинуться дальше!!!?
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Ребят, подскажите, как с новичка продвинуться дальше!!!?
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Гость:
Отвечай на вопросый.. Только правильно, а не лижь бы, что....
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