Ну решайте Рыба+Рыба=
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Ну решайте Рыба+Рыба=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет две рыби если логично подумать :D
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