Что такое бесектриса угла и где она применяется в жизни

Математика
Что такое бесектриса угла и где она применяется в жизни
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биссектриса угла- луч с началом в вершине угла, делящий на два равных угла. Биссектриса в жизни используется при дележе недвижимости. Не знаю точный правильный ответ ведь я всего в 6 классе)))
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