Что значит если заканчивается на ":"??

Русский язык
Что значит если заканчивается на ":"??
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Автор: Гость
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Гость:
Нечего не значит. ... ((((((((****
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