Срочно пожалуйста! Сочинить сказку про зайца как он путешествовал по материкам(экватриальный, субэкваториальный, тропический, субтропический, умеренный, субарктический, арктический.)
География
Срочно пожалуйста! Сочинить сказку про зайца как он путешествовал по материкам(экватриальный, субэкваториальный, тропический, субтропический, умеренный, субарктический, арктический.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был зайчик по имени Тёма. Он жил в лесу, у него было много друзей. И вот однажды Тёма пошел на рыбалку. А там вдруг лиса появилась! Зайчик так перепугался, что бросил удочку с ведром, и со всех ног помчался куда глаза глядят. Бежал заяц от лисы, бежал, бежал, а лисичка хитрая была! Пока заяц бежал, лиса пробралась до его дома и спряталась.А Тёма тоже был умён.Он позвал медведя, и они вместе прокрались так, чтобы лиса их не заметила. И вдруг бац! медведь как заорал! Что лисица так бежала что не было видно даже её следа.С тех пор зайчик Тёма жил долго и без лис. сказка называется приключения зайчика Тёмы.
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