Срочно пожалуйста! Сочинить сказку про зайца как он путешествовал по материкам(экватриальный, субэкваториальный, тропический, субтропический, умеренный, субарктический, арктический.)

Гость: Гость:

Жил был зайчик по имени Тёма. Он жил в лесу, у него было много друзей. И вот однажды Тёма пошел на рыбалку. А там вдруг лиса появилась! Зайчик так перепугался, что бросил удочку с ведром, и со всех ног помчался куда глаза глядят. Бежал заяц от лисы, бежал, бежал, а лисичка хитрая была! Пока заяц бежал, лиса пробралась до его дома и спряталась.А Тёма тоже был умён.Он позвал медведя, и они вместе прокрались так, чтобы лиса их не заметила. И вдруг бац! медведь как заорал! Что лисица так бежала что не было видно даже её следа.С тех пор зайчик Тёма жил долго и без лис. сказка называется приключения зайчика Тёмы.